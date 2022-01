Inondations à Chaudfontaine : le sauveteur de la maman qui était sur le point d’accoucher de jumeaux a été identifié et témoigne

Le fils d’un agriculteur qui, en tracteur, a sauvé des inondations Stéphanie, une mère de famille sur le point d’accoucher de jumeaux, a été identifié.

C’était durant la nuit du 15 au 16 juillet, à Chaudfontaine, commune en partie noyée sous la Vesdre.

Cette mère de famille était sans nouvelle de son sauveteur depuis lors. Sur notre antenne, lors de notre émission spéciale jeudi dernier, elle avait fait savoir qu’elle aimerait le rencontrer pour le remercier.

Et, magie de la radio, ce jeune homme au comportement héroïque a été reconnu par des auditeurs.

Il s’agit d’Antoine, un jeune homme de 22 ans, qui habite dans une ferme à Retinne, sur la commune de Fléron. Lorsqu’il a entendu les appels à l’aide lancés par les communes inondées, il n’a pas hésité à descendre à Chaudfontaine en tracteur pour prêter main-forte aux pompiers et à l’armée. Il a ainsi pu secourir une cinquantaine de sinistrés, parmi lesquels Stéphanie et sa famille.

Je ne suis pas un héros, j’ai fait ce qu’il fallait

"Les pompiers sont d’abord arrivés en éclaireurs parce qu’il fallait traverser des ponts et c’était un peu compliqué avec un tracteur de 7 tonnes" témoigne le jeune homme. "Je n’avais plus de nouvelles d’eux, et je me suis dit, bon j’y vais. Puis, arrivé au domicile de Stéphanie, la famille a été dans la pelle, et Stéphanie est venue à côté de moi dans le tracteur. Je ne m’étais pas rendu compte que Stéphanie était à ce point-là en détresse. Je ne savais pas que, si elle devait accoucher toute seule à la maison, ils auraient peut-être tous les trois perdu la vie".

Antoine n’estime pas pour autant avoir accompli un acte héroïque :"Je n’aime pas qu’on me définisse comme un héros, je n’ai pas cette prétention-là. Pour moi, les héros, ce sont plutôt les pompiers justement. J’avais les moyens d’aider parce que j’avais le temps, parce qu’on avait le matériel à disposition, et donc j’ai fait ce qu’il fallait".

Antoine et Stéphanie se sont finalement rencontrés fin de la semaine dernière, à la suite de notre émission. Ils ont promis de rester en contact. Et les jumeaux ont reçu un petit cadeau. Devinez quoi ? … Un tracteur miniature !