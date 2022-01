Inondations : 5000 logements vont recevoir un kit incendie

Concrètement, dans les semaines à venir, la Fondation va donc distribuer des kits de prévention et aider les bénéficiaires à les utiliser. Sept entités sont concernées : Verviers, Theux, Trooz, Pepinster, Chaudfontaine, Esneux et Rochefort. La Fondation espère toucher 5000 logements, et commencera dès ce mercredi par Verviers. "Nous allons sensibiliser les personnes sinistrées à l’importance de prendre des mesures qui limitent les risques", explique Yves Van Hassel. "Pour cela, nous avons identifié les communes les plus sinistrées. Nous allons y faire du porte-à-porte et offrir un kit de sécurité contenant un détecteur de fumée, un détecteur de CO et une couverture anti-feu." Pour réaliser cette opération (soutenue par la Loterie Nationale et budgétisée à 90.000€), la Fondation s’appuiera sur les CPAS et les administrations locales, qui connaissent particulièrement bien les lieux et les personnes dans le besoin. Elle insistera également sur deux grands conseils : bien ventiler les pièces (même s’il fait froid) où se trouvent les chauffages d’appoint et, si nécessaire, refaire agréer rapidement son installation électrique.