Inondations 2021 : qui sont les victimes ? Pour la première fois, une étude montre la surreprésentation de femmes et de personnes âgées

Même si les victimes ont des profils relativement variés, quelques constats ont frappé les médecins. D’une part, d’un point de vue plutôt démographique, on a 50% des victimes masculines, 50% féminines. Et ça, ça ne colle pas trop avec la littérature scientifique habituelle, où on a généralement une surreprésentation des victimes masculines. Chez nous, on a une surreprésentation relative des femmes, on a aussi une surreprésentation des personnes âgées. Généralement, dans les autres études, c’est plutôt les 30-64 ans qui sont principalement victimes des inondations. Ici, on a une surreprésentation des plus de 65 ans. Dans la province de Liège, 60% des victimes avaient plus de 65 ans, alors qu’elles représentent que 19% de la population.

Les chercheurs font également le constat que de nombreuses personnes sont décédées chez elles, dans leur maison. On constate clairement que les personnes décédées à l’intérieur d’un bâtiment sont en majorité des femmes et en majorité de nouveau des personnes âgées. Ce qui semble assez logique. Mais du coup, on a un double constat démographique : une surmortalité des femmes et des personnes âgées qui sont en majorité décédées à l’intérieur. Et ça, à notre avis, c’est lié à la violence extrême des événements, qui était vraiment inattendue et vraiment très importante. Et ça doit nous appeler à réfléchir à nos stratégies d’évacuation pour les événements de ce type dans le futur.