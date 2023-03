Inondations 2021 : 20 mois après la catastrophe, des sinistrés n’ont toujours pas réintégré leur maison

A Chênée, l’eau a aussi envahi la petite maison de Marie. Pendant des mois, elle s’est battue avec les assurances qui ne voulaient indemniser qu’une partie de la façade, une partie de l’escalier. Aujourd’hui, elle a lâché prise. Epuisée, sans logement "la société du logement social où j’avais été hébergée n’a pas renouvelé mon bail", elle vient juste de rentrer chez elle, dans une maison où les travaux n’avancent pas. Marie a fait confiance à des pseudos professionnels qui ont fait du mauvais travail. Il a fallu recommencer avec une perte de milliers d’euros. Marie campe dans une pièce où les murs sont à nu. A l’étage, rien n’a bougé et l’escalier pourri a dû être enlevé. Elle vient tout juste de recevoir une nouvelle cuisine mais impossible d’avoir de l’eau et de l’électricité, de s’en servir. Elle aussi a payé un prêt et un loyer pendant des mois, ses réserves sont épuisées : "ce que je souhaiterais c’est une société qui me fasse don de matériaux pour au moins refaire mes murs."