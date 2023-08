Inoffensif, Charleroi cherche désespérément un buteur : "On sent qu’il y a un petit problème"

Dans l’ombre du Standard qui vit un début de saison cauchermardesque, l’autre club wallon, Charleroi, patine lui aussi. Trois matches nuls, une défaite, toujours aucune victoire et surtout deux petits buts marqués en quatre matches, les Zèbres de Felice Mazzu ont loupé leur début de saison et restent coincés à la 12e place. Au micro de Benjamin Deceuninck, Philippe Albert est revenu sur les quatre premières prestations en mode mineur des Zèbres.

"3/12 pour commencer la saison, c’est peu et c’est Anderlecht-Charleroi dimanche, il va falloir aller chercher quelque chose. Hier en 1e mi-temps, ils ont fait jeu égal avec Genk, en se créant l’une ou l’autre possibilité. En reconversion, la finition des actions a laissé à désirer, sans quoi ils auraient pu aller chercher une victoire… miraculeuse, parce que pour moi l’homme du match, c’est Hervé Koffi" analyse Albert.

Alors, que manque-t-il à ce Charleroi-là pour décoller et amasser sa 1e victoire de la saison ? "Il manque un buteur. Ce sont des denrées rares. L’assise défensive est de qualité, Damien Marcq et Jonas Bager ont été bons. Morioka s’est pas mal débrouillé en remplacement d’Ilaimaharitra, Zorgane a fait une 1e mi-temps d’exception. Mais offensivement, on sent qu’il y a un petit problème."

Après ce 3/12 intial, Charleroi s’apprête donc désormais à se déplacer sur la pelouse d’Anderlecht. Un match forcément particulier pour Felice Mazzu, même s’il assurera probablement le contraire : "Felice veut gagner tous les matches. Mais bon, après ce qui s’est passé à Anderlecht, il y a un petit esprit revanchard qui est présent et on peut le comprendre. C’est logique."

Alors, pour conclure, comment résumer ce début de saison de Charleroi ? "Au niveau contenu, je ne me fais pas de souci, on niveau comptable, ce n’est pas assez."