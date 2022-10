Innovation : à Gand, un magasin Colruyt entièrement automatisé, grâce à une technologie belge

Okay Direct un magasin de proximité, comme il en existe des dizaines à Gand. Seule particularité : il n’y a pas de présence humaine… Pour y entrer, il faut scanner une carte du groupe Colruyt, dont fait partie la supérette. La même carte sert ensuite à débloquer les distributeurs. Gert Somers, gérant du magasin, en fait la démonstration : "en tant que client, je scanne l’armoire, je prends mon article et automatiquement le système enregistre que j’ai pris l’article, par le poids. Je ferme la caisse, et l’article est ajouté à mon ticket de caisse."

Cette technologie a été développée en Belgique et a valu au magasin d’être récompensé par le prix Mercure, qui récompense l’innovation dans le pays. "C’est un magasin de proximité unique dans le monde entier, affirme Gino van Ossel, le président du jury du prix. Il y en a d’autres qui sont ouverts 24 heures sur 24, mais pas sans présence du personnel permanente."