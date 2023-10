'Innocent' : découvrez une nouvelle enquête de la série policière britannique sur Auvio

Innocent, la série policière britannique revient avec une deuxième saison complètement différente : une nouvelle enquête, de nouveaux personnages mais le même suspense insoutenable ... Pas de souci donc si vous n'avez pas vu la première saison, Innocent rejoint le modèle de saisons "à la True Detective".

Que raconte cette saison ?

Lorsque Maty est retrouvé mort sauvagement poignardé, les soupçons se portent directement sur Sally qui avait avoué s'intéresser au jeune homme. Bien qu'elle n'ait pas de casier judiciaire et qu'elle clame son innocence, Sally a été reconnue coupable et est condamnée à 15 ans de prison.

Au casting, on découvre Katherine Kelly dans le rôle principal de Sally. On l'avait aperçue auparavant dans Gentleman Jack, The Night Manager ou Liar. Dans la peau de l'enquêteur, on retrouve Shaun Dooley, bien connu des fans de séries pour ses rôles dans Broadchurch, Misfits ou encore The Witcher. Jamie Bamber, Priyanga Burford et Andrew Tiernan complètent notamment la distribution.

La saison 2 d'Innocent est dispo en intégralité jusqu'au 30 septembre 2024 sur Auvio.