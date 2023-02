INNO : " pas question de changement pour les magasins et le personnel en Belgique", affirme le groupe

Les rumeurs de vente des magasins INNO en Belgique ont suscité l’émoi, il y a quelques jours, au sein notamment du personnel. Le groupe tient cependant à clarifier les choses.

INNO dépend de la chaîne allemande Galeria Karstadt Kaufhof qui est en restructuration. C’est dans ce cadre que la maison mère pourrait vendre des parts d’INNO "mais pour l’instant", explique le communiqué de presse, "il n’y a encore aucune négociation concrète".

Côté belge, le directeur d’INNO affirme que la filiale belge poursuit son redressement, que de négatif en 2020, le résultat est aujourd’hui revenu en positif de plus de 10 millions d’euros et que, en tout état de cause, "si des changements devaient intervenir dans la structure de l’actionnariat, cela n’entraînerait aucun changement pour les collaborateurs, la clientèle, les magasins et les partenaires".

En Belgique, Inno, c’est 16 magasins et un millier d’emplois.