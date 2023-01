Inno JP se confie au micro de Bruxelles Matin: “J’ai besoin de culs!”

Connaissez-vous la “True Story” d’Inno JP ?

Dans la vie, il y a ceux qui ont un parcours que l’on pourrait qualifier de “banal”. Et puis, il y a les autres. Dans cette deuxième catégorie de personnes, on retrouve un jeune homme bourré de talent et d’humour. Il est solaire, il est humble et drôle. Lumière sur Inno JP, bientôt sur la grande scène du Théâtre de la Toison d’Or. 220 personnes à divertir tous les soirs à partir du 1er février. 220 “culs”, comme Inno JP aime le dire en toute décontraction au micro de Julie VanH. Mine de rien, c’est un défi énorme qui attend cet artiste et pourtant, Inno JP en parle “à la cool” en se confiant à son public sur sa vie, sur la vie, sur des sujets terriblement bien écrits et maîtrisés à la perfection.

Un début de vie hors du commun

C’est un 1983, à Kigali au Rwanda, que voit le jour, un petit bonhomme répondant au doux nom d’Innocent. Or, en 1984, Innocent devient Jean-Paul et est désormais éduqué à la Hulpe.

J’ai été élevé en Belgique dans une famille homoparentale et je pense que c’est un message assez chouette à transmettre.

Son spectacle “True Story” raconte sa drôle de vie d’enfant adopté par un couple de 2 dames lesbiennes d’un certain âge, sa découverte de lui-même, du monde et son regard sur la vie. Inno JP, nous attend au tournant en passant du rire aux larmes (de joie, d’émotion) et ce, en toute décontraction.

Je suis à cheval entre 2 cultures mais aussi entre 2 époques.

Inno JP, pour vous resituer, c’est cet humoriste qui a fait les premières parties des spectacles de Blanche Gardin. On le retrouve aussi dans l'émission de GuiHome “Comme à la maison”, diffusée sur Tipik. Et bientôt, il jouera sur la grande scène du TTO !

De la petite à la grande scène

True Story, c’est le titre de son spectacle. Si le titre titille votre oreille, c’est peut-être parce que vous l’avez déjà vu dans la petite salle du TTO. Le succès étant bel et bien au rendez-vous, ce lieu de vie culturel a décidé de lui ouvrir les portes de sa grande salle. Oui mais voilà, va-t-il remplir ce théâtre ? Et si vous alliez le soutenir en découvrant True Story ou le récit incroyable d’un futur grand humoriste ? Une chose est sûre: Inno JP est prêt à conquérir le public !

INFOS PRATIQUES:

Inno JP

True Story au TTO du 01/02 au 04/03

Le mercredi à 19h30, du jeudi au samedi à 20h30

Théâtre de la Toison d'Or

Galeries de la Toison d'Or, 396-398 - 1050 Bruxelles

Infos & réservation : 02/510 0 510 | info@ttotheatre.be | www.ttotheatre.be