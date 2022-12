"Injouable", "irrespect pour l’adversaire" : l’avis de la presse internationale sur la démonstration du Brésil

Du côté de Sky Sport, on parle d’une victoire brillante. Mais un point précis dérange Roy Keane : les danses brésiliennes, notamment celle du sélectionneur Tite après le but de Richarlison. "Je ne peux pas croire ce que j’ai vu. Je n’aime pas ça. Les gens disent que ça fait partie de leur culture, moi je trouve que c’est irrespectueux pour l’adversaire. Ils plantent quatre buts et font ça à chaque fois", signale le consultant de la chaine britannique.

Une danse qui inspire le quotidien espagnol Marca. "Le Brésil danse vers la victoire et devient un prétendant sérieux au titre mondial", peut-on lire. Le tournoi avance, les favoris se dévoilent. Mais Marca de conclure sur une statistique peu reluisante pour les Auriverde : "quand le Brésil s’incline durant la phase de groupes, il ne gagne pas le trophée."

Enfin, la presse internationale salue unanimement les nombreuses pensées adressées par les Brésiliens à l’idole Pelé.