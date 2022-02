Initiation à la spéléologie : casser le mythe sur cette activité souterraine

Au-delà de la pratique, il faut aussi penser à s’équiper. Car on ne va pas dans une grotte comme on va faire ses courses. Il y a plein de matériel à prendre et il faut respecter pas mal de consignes auprès des moniteurs.

"Pour les progressions techniques, il faut se sécuriser et là, il faut être encadré ou alors maîtriser et suivre les formations pour utiliser le matériel en toute sécurité. Ce qui nous permet alors de progresser complètement à la verticale en faisant fi des parois, pour l’essentiel en spéléo, c’est d’être équipé d’un casque avec la lampe sur le casque qui permet de libérer les mains. Ça, c’est vraiment la base. Ensuite, on s’équipe avec des vêtements adaptés, un harnais pour se sécuriser et suivant les objectifs et les lieux qu’on veut fréquenter, on adapte son matériel. Si on va dans l’eau, on prend des vêtements ISO thermiques. Si on veut descendre dans des vides, on utilise des cordes. Dans ce cas-là, il faut tout le matériel de descente et de remontée."

Une fois équipé, il ne vous reste plus qu’à apprendre les gestes pratiques qui vous permettront de pouvoir avancer rapidement dans la grotte. "Alors la progression en spéléo, c’est un peu comme parcourir dans le noir un milieu accidenté. C’est juste de la marche dans des cailloux. Après, il faut escalader des petits ressauts et des petits blocs. Et puis, suivant la difficulté des obstacles, on peut descendre des puits et là, on utilise alors nos cordes. Il faut aussi savoir utiliser une autre technique : On peut avancer en s’appuyant sur les deux parois. En gros, tous ces mouvements et ces techniques font travailler pratiquement tous les muscles du corps."