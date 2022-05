Initiation à la pêche : un sport qui mérite d’être testé

Si vous êtes intéressé par la pêche, il est bon également de savoir que la Wallonie regorge d’endroits pour pratiquer ce sport. "Sur à peine 100 kilomètres de largeur, on peut découvrir plusieurs types de pêche. On se trouve sur les canaux hennuyers, mais si tu descends plus dans le Sud, on se retrouve sur des vallées comme la Semois et si on va plutôt à l’ouest de la Belgique, on va avoir des vallées comme l’Amblève, la Vesdre ou encore l’Ourthe, où là, on va retrouver beaucoup de truites. Et puis, il y a des cours d’eau comme plus calmes, comme la Meuse où on peut pêcher de la carpe ou du brochet. Après, il faut aussi avoir un certain sens de la responsabilité, notamment au niveau de ces prises. Il faut savoir qu’il y a des tailles de capture en fonction de certains poissons sur des sites de reproduction du poisson. Il y a un respect de son environnement aussi à avoir."

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la maison de la pêche.