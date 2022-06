Inhumation de Patrice Lumumba : après 61 ans, le héros national "est de retour chez lui, parmi nous !", déclare Félix Tshisekedi

C’était une cérémonie funéraire solennelle, sobre, en présence de la famille Lumumba, de personnalités politiques congolaises et étrangères et notamment le président Félix Tshisekedi. Une cérémonie marquée par une prière œcuménique, les chefs de différentes religions ont chacun donné leur bénédiction.

Félix Tshisekedi a prononcé une oraison funèbre, un discours dans lequel il a remercié le peuple belge, particulièrement le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo, mais aussi les universitaires, les parlementaires et ses leaders d’opinion, pour avoir contribué à rétablir la vérité sur l’assassinat de Patrice Lumumba.

"Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique, à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d’opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat."

Le cercueil a rejoint ensuite le mausolée, un caveau tout en marbre blanc, qui vient d’être construit sur une place emblématique de Kinshasa, l’échangeur de Limete, la où une statue de Lumumba était déjà érigée.