Inho Jeong, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

VINCENZO BELLINI Vi ravviso, o luoghi ameni (La Sonnambula)

HENRI DUPARC Le manoir de Rosemonde (ré mineur)

PYOTR TCHAIKOVSKY Niet, tolko tot, kto znal (None but the Lonely Heart) (Shest' romansov (Six Romances) op. 6)

GIUSEPPE VERDI A te l’estremo addio – Il lacerato spirito (Simon Boccanegra)