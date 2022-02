Inhaler travaille sur un second album

Le groupe, originaire de Dublin, a sorti son premier album It Won’t Always Be Like This en juillet dernier avant de se produire dans une série de festivals et d’entamer une tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni et en Irlande. It Won’t Always Be Like This est devenu l’album vinyle le plus rapidement vendu par un groupe au cours de ce siècle. Retrouvez ici "It Won’t Always Be Like This", le titre éponyme de leur premier album :