Ingrid Michel, amie d’enfance de la reine Mathilde : "J’ai le souvenir de quelqu’un de très calme avec une belle complicité"

Ce vendredi 20 janvier, Mathilde d’Udekem d’Acoz, septième reine des Belges, fête ses 50 ans. À cette occasion, nous vous proposons le témoignage d’Ingrid Michel, amie d’enfance de la reine qui, rappelons-le, a grandi au château de Losange, dans la commune de Bastogne.

Leur rencontre a eu lieu sur les bancs de l’institut Notre-Dame, où Ingrid enseigne aujourd’hui, alors qu’elles étaient toutes les deux en 5e primaire. "J’ai le souvenir de quelqu’un de très calme avec une belle complicité", explique l’amie d’enfance de la reine. "On allait chez l’une et l’autre, elle dans ma maison, et moi dans son château (rires), ce qui m’impressionnait beaucoup ! Nous nous sommes côtoyées pendant deux avant qu’elle ne parte à Bruxelles pour le secondaire".

Depuis, les échanges se font évidemment plus rares. "Je l’ai revue une fois à l’église", poursuit Ingrid. "Il y avait une autre occasion, mais ça a échoué. Pour me faire une surprise pour mes 40 ans, mon mari a voulu inviter des gens que je côtoyais, et il avait pensé à Mathilde parce que c’est vrai que je le bassinais peut-être un petit peu avec toutes les anecdotes. Il avait donc contacté le Palais royal et fait toutes les démarches. Seulement, il y a eu l’abdication du roi Albert II et entre-temps, elle est devenue reine. Je n’aurais peut-être pas dû naître fin d’année, mais plutôt comme elle en janvier (rires)".