Ingrid Chauvin raconte comment est née sa gamme de cosmétiques

À l’occasion d’une entrevue pour le magazine MAX, Ingrid Chauvin s’est confiée à propos de sa vie personnelle et de l’influence que celle-ci a pu avoir sur sa carrière.

L’actrice, qui depuis cinq ans maintenant joue le rôle de Chloé dans "Demain nous appartient", s’est notamment vue interroger à propos des contraintes d’agenda que peut représenter le tournage d’une série quotidienne. Loin d’envisager cela comme un frein relatif à d’autres opportunités, elle se dit très satisfaite de la stabilité que lui offre "Demain lui appartient". Étant maman d’un petit garçon de six ans et demi, elle tient en effet à maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. "Ça me permet d’être très présente pour mon fils" déclare-t-elle ainsi avant de poursuivre : "Quand mon fils Tom sera plus grand, peut-être que je m’offrirai des retours au théâtre parce que j’adore ça".