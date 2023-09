Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur au casting de la saison 11 de "Léo Mattei"

Alors que le tournage de la saison 11 de "Léo Mattei, brigade des mineurs" bat son plein, on vous révèle les noms de quelques-uns des acteurs qui partageront l’affiche avec Jean-Luc Reichmann cette année.

Après 10 ans d’enquêtes rondement menées, Léo Mattei rempile pour une 11e saison, dont le tournage a démarré la semaine dernière à Marseille. L’occasion pour Jean-Luc Reichmann, l’acteur principal de la série, de retrouver sa partenaire de jeu Lola Dubini, ainsi que quelques guests bien connus des téléspectateurs. Parmi eux, on retrouvera notamment Lucie Lucas, la star de "Clem", aux côtés de Pola Petrenko, qui a récemment quitté le casting de "Ici tout commence".

Mais ce n’est pas tout : au cours de cette nouvelle saison, Jean-Luc Reichmann donnera également la réplique à Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur ! Les deux acteurs, qui forment à l’écran le couple emblématique de "Demain nous appartient" depuis 2017, n’apparaîtront toutefois pas dans le même épisode. Et si on ignore pour l’instant que rôle campera l’interprète de Cholé Delcourt, la proviseure du lycée Agnès Varda, pour ce qui est du personnage joué par Alexandre Brasseur, Jean-Luc Reichman nous a laissé un petit indice…