Ingrid Betancourt, ancienne otage des Farc, candidate à la présidentielle en Colombie : portrait d’une figure controversée

Cette paix comporte quatre chapitres :

Une réforme rurale

Un cessez-le-feu bilatéral et définitif et la fin des hostilités

Le désarmement des FARC

Des garanties de sécurité et lutte contre les organisations criminelles responsables d’homicides et de massacres ou qui s’en prennent aux défenseurs des droits de l’homme, aux mouvements sociaux ou aux mouvements politiques ;

Lutte contre les conduites criminelles qui empêcheraient la mise en œuvre des accords et la construction de la paix.

Le président Juan Manuel Santos recevra le Prix Nobel de la paix le 7 octobre 2016.

Aujourd’hui, le retour à la vie civile des anciens combattants des Farc est plus compliqué que prévu. Selon certains, "l’exclusion économique et sociale mène de nombreux ex-combattants au désespoir. C’est un bouillon de culture parfait pour que les gens justifient leur retour aux armes et à la clandestinité", expliquait un ancien guérillero à France24 il y a peu. 300 ex-guérilleros signataires de la paix ont été assassinés depuis 2016, sans compter les centaines de militants des droits de l’homme et de l’environnement exécutés pendant le même moment. Entre 2000 et 3000 ex-guérilleros auraient d’ailleurs repris les armes.

C’est dans ce contexte qu’Ingrid Betancourt fait son retour en politique.