Ingrid Bergman, fascinante Jeanne d'Arc dans le dernier film de Victor Fleming

Dans Jeanne d'Arc du réalisateur Victor Fleming, Ingrid Bergman raconte la vie de cette figure historique, de la libération d'Orléans au Sacre de Charles VII de France, jusqu'à la capture et au procès de la Pucelle d'Orléans.

"Jeanne d'Arc" est l'avant-dernier film hollywoodien d'Ingrid Bergman avant qu'elle n'entame ses aventures cinématographiques en Italie aux côtés de Roberto Rossellini. Ingrid rêvait depuis longtemps d'incarner au cinéma la pucelle d'Orléans. Elle avait déjà endossé son armure au théâtre. Ce qui lui plaisait dans ce personnage, c'est sa dimension féministe, la volonté et la force de cette jeune paysanne illettrée qui s'est imposée dans un monde d'hommes.

Le réalisateur américain Victor Fleming, connu pour le culte Autant en emporte le vent, a voulu éviter dans son film toute emphase pour privilégier le facteur humain. Jeanne est montrée comme une héroïne pleine d'audace et déterminée. Une jeune femme humble malgré son aura grandissante. On ne découvre pas de grandes batailles spectaculaires dans cette œuvre, mais plutôt de la théâtralité dans le texte. On est face à un personnage plus fragile qu'il n'y paraît. La force de conviction de Jeanne se fissure progressivement lorsque les voix l'abandonnent, et que le doute la submerge.

Également connu pour Le Magicien d'Oz et Docteur Jekyll et M. Hyde, Victor Fleming a marqué l'histoire du cinéma. Jeanne d'Arc est son dernier film puisqu'il meurt deux mois après sa sortie.

