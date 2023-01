Ingrédient de base hier, la levure nous nourrira demain.

Découvert et décrypté par Louis Pasteur en 1857, ce processus de fermentation qui génère dioxyde de carbone et éthanol est à l'origine aussi bien de l'odeur que du goût du pain, souligne Lesaffre, le géant français de la production de levure dans le monde, basé à Marcq-en-Baroeul (Nord). Attention toutefois à ne pas confondre la levure fraîche de boulanger avec la levure chimique, qui est constituée d'un mélange de bicarbonate de sodium, d'acide tartrique et d'amidon. Ce n'est pas de la levure à proprement parler et les Anglais l'ont bien compris puisqu'ils font la distinction entre "baking powder" ("poudre à lever") et "yeast" ("levure").

Si le rôle majeur des levures n'est connu que depuis peu de temps, cela fait pourtant plus de 5000 ans que l'Homme en utilise.

Leur existence remonte même à 16000 ou 14000 ans lorsqu'en provenance de Chine, elles partent à la conquête du monde.

De pain ou de bière, c'est la même chose : les pouvoirs des Saccharomyces cerevisiae étaient jadis reliés à un phénomène divin. Dès le début de l'Histoire de l'humanité, elles permettent d'abreuver et d'alimenter diverses communautés. D'abord les Babyloniens, qui signent les toutes premières recettes de bière tandis que dans l'actuelle Géorgie, on s'en sert pour fabriquer du vin. On enfouit sous terre de grandes jarres en forme d’œufs dans lesquelles on rassemble le jus de raisin avec les peaux, les pépins et les rafles et on laisse fermenter durant de nombreux mois. Non seulement la levure Saccharomyces cerevisiae permet de transformer les sucres en alcool mais elle participe aussi à la production de composés aromatiques donnant du goût au breuvage qui deviendra plusieurs siècles plus tard un symbole christique.

En Egypte, où l'on consomme de la bière épaisse au goût de gingembre et de miel, on invente une autre recette fermentée : le pain. L'histoire raconte qu'un mélange d'eau, de lait, d'orge et de millet aurait été oublié mais aurait tout de même été cuit, donnant naissance à la toute première pâte au levain. Dans la Grèce antique, on fait fermenter la pâte en utilisant de la soude ou du jus de raisin. Et puis, 200 ans avant Jésus-Christ, les Grecs enseignent aux Romains les principes d'utilisation de la levure de bière.