Ingérence étrangère : les 27 opposés aux contributions de partis politiques ne faisant pas partie de l'Union européenne

Les États membres se sont opposés mardi à une proposition de la Commission européenne visant à permettre aux partis ou fondations politiques européens de recevoir des contributions de membres ayant leur siège dans un pays du Conseil de l'Europe (47 États membres), mais pas dans l'UE (27 États membres).

Sont visés les risques d'ingérence étrangère, alors que se rapprochent les prochaines élections européennes et que des pays comme la Russie et la Turquie, non membres de l'UE mais bien du Conseil de l'Europe, ont été accusés d'avoir cherché à influencer le dernier scrutin européen.

La Belgique, siège de multiples institutions de l'UE, et qui héberge à ce titre bon nombre de partis et fondations politiques européens, était demandeuse d'une telle restriction.