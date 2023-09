Ingebrigtsen époustouflant, Duplantis frôle l'exploit : revivez les meilleurs moments du Mémorial Van Damme

Jolie performance de Robin Vanderbemden, qui s’est classé 2e de la course B du 400m masculin, en signant son record personnel en 45.51. La victoire est revenue au Néerlandais Isayah Boers, alors que Julien Watrin a pris la troisième place en 45.60, meilleur temps de sa saison. Florent Mabille (46.11) et Jonathan Sacoor (46.18, record de saison) ont terminé septième et huitième.

Dans la course A, c'est Rusheen McDonald qui s'est montré le plus fort. Le Jamaïcain a signé le chrono de 44.84. Il a devancé le Dominicain Alexander Ogando (44.93) et le Norvégien Havard Ingvaldsen (45.07). Les deux meilleurs Belges de la saison ont pris part à la course. Dylan Borlée, seul représentant du clan en l'absence de ses frères jumeaux, a pris la 7e place en 45.39. Son record personnel est de 45.09 (le 22 juillet à Madrid). Alexander Doom a terminé en 8e position en 45.77 à 85 centièmes de son nouveau record personnel (44.92, établi à Budapest).