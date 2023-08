Les 6 enseignements de l’ultime soirée des Mondiaux d’athlétisme

On vous en parle davantage ici mais ces Mondiaux de Budapest se sont couronnés en apothéose avec les deux relais du 4x400m, masculin et féminin. Chez les hommes, les Etats-Unis, vainqueurs de huit des neuf derniers titres mondiaux, n’ont laissé aucune chance à la concurrence. Les Américains s’imposent sans surprise devant la France, qui empoche sa 1e médaille de la semaine, et le Royaume-Uni.

Du côté des dames, les Cheetahs n’ont pas su forger l’exploit et aller chercher un podium. Le quatuor belge égale malgré tout son meilleur résultat historique en prenant la 5e place de sa finale. Devant, tout est allé très vite et, au bout du bout du suspense, ce sont les Pays-Bas de Femke Bol qui sont sacrés devant la Jamaïque et, encore, le Royaume-Uni.