ING Liège Opéra : la monnaie pour les commerçants, c’est fini

La banque ING a-t-elle oublié qu’il y avait des commerçants au centre-ville de Liège et qu’ils ont besoin de monnaie ? Depuis le 15 août dernier, il n’est plus possible de retirer des carottes de pièces dans l’agence Opéra. Le guichet est fermé. Les clients sont invités à se rendre à Embourg ou à Barchon. Ça ne les arrange pas.

"C’est se moquer du monde et des commerçants"

Quand un client la paie en billets, Françoise doit lui rendre la monnaie. Cette monnaie, Françoise avait l’habitude de venir la chercher chez ING. Eh bien, ce n’est plus possible. "C’est incroyable. C’est se moquer du monde et des commerçants. Avant, il y avait une agence rue Saint-Paul, une agence aux Guillemins. Tout ça, c’est fini, c’est fermé. Ils ont tout regroupé ici à l’Opéra. Au début, il y avait trois guichets, puis deux guichets, puis un guichet, puis plus de guichet. Tant pis pour les gens."

Françoise vend des articles pour artistes rue Cathedrale. Elle habite au centre-ville. Elle n’a pas de voiture. Alors aller à Barchon ou à Embourg, ça ne l’arrange pas.

Appel aux clients

Christian, lui, vend des BD rue des Carmes. Lui aussi allait chercher de la monnaie chez ING. Lui aussi a dû trouver une solution : "désormais, je me passe de la banque. J’ai lancé un appel à mes clients. Je leur ai fait connaître le problème. Maintenant, ce sont eux qui m’apportent leur monnaie."

Françoise pense à changer de banque : "peut-être chez Fortis. J’ai un rendez-vous la semaine prochaine. Mais c’est un rendez-vous pris en ligne. De nouveau, je n’ai pu parler à personne."

ING nous explique, par courriel que l’agence Opéra reste ouverte, que c’est seulement la caisse qui ferme, que "le paysage bancaire est en constante évolution", qu' "ING évolue avec le comportement de ses clients", que "la banque se concentre sur un mix intelligent comprenant la banque à distance, les solutions digitales et les rencontres en personne". En d’autres termes, pour les commerçants qui veulent de la monnaie, c’est : "allez voir ailleurs".

Le problème ne se pose pas qu'à Liège. Une commerçante de la région verviétoise nous rapporte qu'il est de plus en plus difficile de se procurer des pièces, en particulier chez ING. Il faut prendre rendez-vous et souvent parcourir quinze kilomètres en voiture pour retirer ces fameuses carottes de monnaie.