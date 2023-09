ING Arena, Jupiler Pro League, Mercedes-Benz Arena : le "naming", quand les marques imposent leurs noms

Cette nouvelle notoriété acquise par les marques a évidemment un prix. Aucun chiffre précis pour le Palais 12 et ING qui sponsorise par ailleurs la salle de concert depuis ses débuts il y a 10 ans. Mais le CEO de Brussels Expo, Denis Delforge, finit par évoquer une somme importante.

"On parle de plusieurs millions d’euros sur une période de 7 ans, déclare-t-il à notre micro. On change le nom pour une période assez longue et on espère continuer après. Au-delà de l’apport financier, c’est important pour la réputation de notre salle de concert à l’international, parce qu’ING est une marque internationale".

Pour notre expert en marketing, ces gros budgets sont acceptés et calculés par les marques. Pour elles, le "naming" est un outil publicitaire comme un autre, particulièrement utile à l’heure où la publicité payante classique est de plus en plus zappée.

"Sur internet, il y a des bloqueurs de publicités. La télévision se regarde en différé en sautant les pages de pub, il y a des manières de l’éviter. Alors qu’avec une stratégie comme le "naming", vous devenez quelque part inévitable", précise-t-il.