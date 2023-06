Infusion d'hibiscus : efficacité prouvée en cas d'hypertension

L'Hibiscus est une fleur aux nombreux bienfaits pour la santé. Elle est notamment réputée pour réduire la tension artérielle. Plus d’explications avec Ellen Desmecht de l’herboristerie Desmecht à Bruxelles.

L'hibiscus est une fleur qui se vend tout au long de l'année mais encore plus durant l'été car la boisson est très rafraîchissante. C'est d'ailleurs la boisson nationale en Égypte ; le karkadé, une tisane faite à partir de fleurs d'hibiscus séchées, explique Ellen Desmecht, herboriste. Avant d'ajouter : "Les fleurs utilisées pour la tisane sont des pétales fermes et rouges foncées. On les utilise également pour colorer des textiles et des cheveux."

L'hibiscus appartient à la famille des malvacées, comme la rose trémière, les mauves et guimauves. À l'origine, ce petit arbuste vient d'Asie du Sud-Est et se répand essentiellement dans les régions modérées et subtropicales d'Asie du Sud-Est, notamment en Chine et en Inde. L'Hibiscus a été importé sur le continent africain au XIXème siècle.