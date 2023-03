Infractions routières : hausse significative des automobilistes sous l’emprise de drogue

Selon Touring Mobilis, qui relaie ces chiffres dans un récent communiqué, contrairement à l’alcool qui est un problème surtout chez les conducteurs âgés, la consommation de drogue est plus marquée chez la jeune génération. Plus de 30% des infractions concernent la tranche d’âge 20-24 ans, 25% pour les 25-29 ans. Elles concernent 94% d’hommes avec 25% des contrôles effectués la nuit et le week-end selon un rapport d’analyse de la police fédérale DGR-DRI Bipol.

Le fait que la consommation de drogues au volant soit dangereuse est démontré par une étude sur le degré des risques réalisée dans un rapport nommé druide 2012. Pour l’alcool c’est la quantité présente dans le sang qui entre en ligne de compte, pour la drogue il s’agit du type de substance. Le speed étant plus dangereux que la cocaïne par exemple. La combinaison de l’alcool et de drogue représente un risque de blessures graves ou de décès dans un accident de la route précise Touring.