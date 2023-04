Infrabel pourra emprunter un milliard pour moderniser le réseau ferroviaire

Le gouvernement fédéral a donné vendredi son feu vert à Infrabel, l’entreprise publique en charge du réseau ferroviaire, pour la conclusion d’un prêt d’un milliard d’euros afin d’accélérer des investissements qui permettront une remise à niveau du rail en Belgique, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Infrabel est autorisée à prospecter le marché, en particulier la Banque Européenne d’Investissements (BEI). L’emprunt permettra de financer divers projets comme la modernisation de l'"axe 3" entre Bruxelles et Luxembourg. Divers travaux sont déjà prévus sur la ligne 161 entre Louvain-la-Neuve et Namur et sur la ligne 162, après Namur, pour augmenter la vitesse de référence : redressement des voies, modernisation de plusieurs gares, renouvellement des voies, etc.

L’élimination de goulets d’étranglement est au programme, notamment sur les routes d’approvisionnement ouest et est du port d’Anvers-Bruges. La ligne 50A entre Gand et Bruges bénéficiera elle aussi des moyens qui seront obtenus afin d’accroître la capacité et assurer une meilleure compatibilité des trafics marchandise et voyageurs.