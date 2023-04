Infrabel : l'inflation a creusé les pertes du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en 2022

Le résultat négatif de 18,2 millions, soit la différence entre recettes et dépenses, est principalement lié à une augmentation des coûts salariaux et des prix d'achat (notamment de l'énergie) en raison de la forte inflation causée par la guerre en Ukraine, précise Infrabel. L'intervention de l'Etat fédéral ​a permis de "maintenir un relatif équilibre financier" et d'éviter une situation "préoccupante" car Infrabel dispose de peu de réserves pour faire face à de futures circonstances imprévues, ajoute le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.