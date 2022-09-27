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Ukraine - Україна

Рекрутингова кампанія в Infrabel | Campagne de recrutement chez Infrabel

il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Belga

До кінця року менеджер залізничної мережі хоче знайти ще 255 нових талантів, переважно на півночі країни.

Дійсно, 140 із 255 вакансій стосуються роботи у Фландрії, зокрема в регіоні Антверпену. Компанія в основному шукає технічні профілі, такі як технік-електромеханік, дорожній робітник, спеціаліст з повітряних ліній, механік, керівник дільниці, машиніст робочого поїзда та оператор сигналізації. Паралельно цього сезону буде організовано декілька днів, присвячених працевлаштуванню. На початку року Infrabel оголосив про 930 вакансій. Відтоді набрано вже 675 осіб.

Всі деталі тут 


 

Campagne de recrutement chez Infrabel

D'ici la fin de l'année, le gestionnaire du réseau ferroviaire souhaite dénicher 255 nouveaux talents supplémentaires, principalement au nord du pays.

En effet, 140 des 255 postes vacants concernent des emplois en Flandre, et plus particulièrement dans la région d'Anvers (70). L'entreprise recherche surtout des profils techniques, comme celui de technicien en électromécanique, ouvrier de voirie, spécialiste des lignes aériennes, mécanicien, chef de chantier, conducteur de train de travaux et agent de signalisation. Plusieurs journées consacrées à l'emploi seront organisées, en parallèle, cette saison. Au début de l'année, Infrabel annonçait 930 postes à pourvoir. Depuis lors, 675 personnes ont déjà été recrutées.

Tous les détails ici

 

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