Рекрутингова кампанія в Infrabel | Campagne de recrutement chez Infrabel

До кінця року менеджер залізничної мережі хоче знайти ще 255 нових талантів, переважно на півночі країни.

Дійсно, 140 із 255 вакансій стосуються роботи у Фландрії, зокрема в регіоні Антверпену. Компанія в основному шукає технічні профілі, такі як технік-електромеханік, дорожній робітник, спеціаліст з повітряних ліній, механік, керівник дільниці, машиніст робочого поїзда та оператор сигналізації. Паралельно цього сезону буде організовано декілька днів, присвячених працевлаштуванню. На початку року Infrabel оголосив про 930 вакансій. Відтоді набрано вже 675 осіб.

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