Informer en 1 minute : le challenge des journalistes de Mise à Jour sur TikTok

La réunion du matin se poursuit avec quelques idées de sujets puis chacun avance sur son travail, devant son PC. Laura produit la vidéo qui sortira le jour même, sa journée va donc être plus intense que celle de Pierre. "La pression de la production est répartie chaque jour entre les deux journalistes", explique Sara. "Si Laura travaille sur la vidéo du jour, Pierre est plus cool et avance sur le sujet de demain. Et demain, ce sera l’inverse". À 10h30, l’équipe descend dans le 'patio radio' pour rencontrer des adolescents qui visitent la RTBF.

Pour Pierre, Sara et Laura, ces rencontres directes avec leur cible sont une aubaine. "On leur demande ce qu’ils consomment comme médias, ce qu’ils voudraient voir sur notre compte. Ça nous donne des idées de sujets". Pendant une heure, l’équipe va échanger avec des ados entre 14 et 15 ans. Une question revient de façon récurrente : la rémunération de la RTBF sur TikTok. "Il faut qu’on fasse un sujet là-dessus ", décide Sara. " Les ados pensent que la RTBF touche de l’argent de TikTok, comme un influenceur. On doit leur expliquer qu’on est journaliste, soumis à une déontologie très stricte et qu’en plus, on est un service public. On ne touche pas 1 euro de TikTok".