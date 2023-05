Informatique : IBM envisage de remplacer de nombreux emplois administratifs par l’intelligence artificielle

Le groupe devrait licencier 5000 employés en tout, d’après Bloomberg, mais a en parallèle embauché 7000 personnes au premier trimestre. Le pionnier de l’IA générative OpenAI a démontré avec son interface ChatGPT et d’autres outils que ces nouvelles technologies sont capables de rédiger des e-mails, de créer des sites web, de générer des lignes de codes, et, en général, d’exécuter de nombreuses tâches répétitives. En mars, une étude de Goldman Sachs a affirmé que quelque 300 millions d’emplois pourraient être remplacés par l’automatisation informatique et l’IA.