Informatique : Forem, Technobel et Odoo collaborent pour former des développeurs en 6 mois

On connaissait le coup de pouce à l’emploi. Voici le coup de poing pour les métiers en pénurie ! Organisée par le Forem en partenariat avec le centre de compétence Technobel, cette opération de formation sur-mesure doit permettre à l’entreprise informatique Odoo de trouver plus facilement et plus rapidement des développeurs de logiciels. La société brabançonne wallonne veut en engager 200 d’ici la fin de l’année. Et vu le manque de candidats formés ou disponibles, elle compte régler le problème notamment grâce à ce programme de formation en 6 mois. La société sacrée "entreprise de l’année" estime que 80 à 100% des candidats sélectionnés pour cette formation décrocheront un emploi (CDI) chez Odoo.

Formation en 6 mois

Pour cette première opération coup de poing au profit d’Odoo, 6 demandeurs d’emploi sont actuellement en formation dans les locaux néo-louvanistes de Technobel. "Ce projet est une collaboration entre Odoo, le Forem et le centre Technobel", souligne Emy Gilson, recruteuse chez Odoo. "Je pense que cette formation apporte une certaine sécurité. A la base, elle intéresse des personnes qui n’auraient peut-être pas osé postuler directement chez Odoo. Peut-être faute de diplôme dans ce secteur ; Ou peut-être parce qu’ils se sont formés en autoapprentissage. Ici, cette formation leur permet d’être plus sécurisés. On est ouvert à tout le monde, comme par exemple aux personnes en reconversion ou aux jeunes demandeurs d’emploi, hommes ou femmes. En à peu près 6 mois, pour autant que leur évaluation soit bonne, ils sont presque certains de décrocher un emploi chez nous".

Compétence et passion

Les compétences l’emportent sur le diplôme. Seuls prérequis : la maîtrise d’un langage de programmation au choix et une connaissance basique en anglais. "Nous cherchons avant tout des gens compétents et passionnés", précise Mathilde Verlaine, recruteuse. "Les 6 premiers candidats que nous avons sélectionnés ont entamé leur apprentissage par deux semaines de formation pour connaître le logiciel, directement chez Odoo. Dans un deuxième temps, les demandeurs d’emploi viennent ici, à Louvain-la-Neuve, pour une formation intensive de 3 mois afin d’apprendre nos langages techniques. Enfin, ils terminent avec 3 mois de stage pratique chez Odoo".

Parmi les élèves en formation : Claire, une habitante de Thorembais. A 30 ans, cette informaticienne de formation voulait se remettre à niveau après une longue période d’inactivité dans le secteur. "Je suis demandeuse d’emploi. J’aurais sans doute trouvé du travail même sans cette formation, mais je me suis portée candidate car je voulais décrocher un emploi chez Odoo. De plus, cela me permet d’être plus rassurée pour retourner dans le monde du travail".

Pour Amaury, un trentenaire de Rosières, l’intérêt était plutôt de compléter sa formation de bachelier en Technologies de l’Information à l’Ephec. "Ma formation initiale était plutôt pratique. Il me manquait des connaissances en algorithmes. Je vais donc pouvoir combler ce manque de formation".

Les demandeurs d’emploi en formation peuvent continuer à percevoir leurs éventuelles allocations, en plus d’une indemnité mensuelle de quelque 200 euros. Les candidats sélectionnés suivent ces 6 mois de cours sans devoir débourser un seul cent. "La formation est intense mais elle devrait permettre aux candidats de décrocher un CDI chez Odoo dans un secteur en plein développement", souligne Philippe Stons, formateur et consultant. Le métier de développeur IT est une des 126 fonctions en pénurie en Région wallonne.