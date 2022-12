Information "anxiogène": comment l’info RTBF s’adresse-t-elle aux jeunes publics ?

"Sur TikTok, il y a d’office un ton, un langage différent", nous éclaire Justine Hermans. "On ne parle pas comme au JT ou dans un sujet radio. On tutoie, on emploie des mots simples, il faut que ce soit clair et compréhensible. Si on emploie un concept, sans doute faudra-t-il le paraphraser. Et nous utilisons le même langage, les mêmes tournures qu’eux."

Et, sur la plateforme, les journalistes n’hésitent pas, s’ils pressentent que leur public peut se sentir mal à l’aise suite aux infos diffusées, à faire appel à une personne de confiance.

Le "Must know" pour tous les publics

"Il y a en tout cas, de manière générale, le "Must know" (ce qu’il faut savoir, ndlr), renchérit Mehdi Khelfat, pour les jeunes comme pour les adultes. Et puis, les infos qui interpellent directement notre public. Nos équipes ont l’habitude de rendre les infos accessibles à tous. Ça s’apprend, et une fois qu’on est dans le bain, on sait comment rendre l’information claire et précise, simple mais pas simpliste." Nuance.