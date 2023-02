Infor jeunes Luxembourg organise des journées "action job" pour décrocher un job étudiant

Durant les vacances de carnaval, Infor Jeunes Luxembourg relance sa campagne "action job". Des ateliers qui permettent aux jeunes de peaufiner leur C.V. et d’adopter les bons comportements lors d’un entretien d’embauche. Exemple à Vaux-sur-Sûre où l’une de ces séances était organisée ce mardi.

Kétia, 17 ans, aimerait trouver un job étudiant dans l’HoReCa et idéalement dans la région de Bastogne. Pour mettre toutes ses chances de son côté, la jeune fille a souhaité participer à un atelier pour étoffer son C.V. "Je suis venue pour remettre mon C.V. en ordre et voir quels sont les jobs du moment. Comme ça, cela me permettra de rentrer dans le monde du travail", explique-t-elle. Faire un premier pas dans le monde du travail, c’est la volonté commune de la dizaine de jeune présente ce mardi à Vaux-sur-Sûre. Pour certains parents qui accompagnent leurs enfants, cette initiative gratuite est plutôt bien accueillie. L’objectif de ces après-midi, c’est bien sûr de mettre toutes les chances de son côté pour dégotter un job étudiant. "Il y a un atelier pour apprendre à rédiger un C.V. et un autre qui est en fait une simulation d’un entretien d’embauche. Plusieurs intervenants sont présents et on offre également des conseils juridiques", ajoute Benoit Bouvy, le chargé de communication d’infor jeunes Luxembourg.

Faire ressortir ses qualités et expériences

À 16 ou 17 ans, il n’est pas toujours simple de parler d’expériences ou de qualités. Discuter en équipe permet de faire ressortir ses compétences. "Certains n’ont pas encore fait grand-chose dans leur vie et c’est normal. Notre but, c’est d’essayer de faire ressortir quelques qualités ou expériences qu’ils ont déjà vécues comme on peut en vivre dans des clubs des jeunes ou les scouts", nous donne comme exemples Thomas Stévenart, formateur pour infor jeunes Luxembourg.

D’autres dates sont prévues et à découvrir sur www.actionjob.be