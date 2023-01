Infoardenne.com un nouveau portail pour l'Ardenne transfrontalière

Depuis une quinzaine d’années d’une dizaine d’années, les opérateurs touristiques de l’Ardenne Belge et des Ardennes frontières collaborent et construit ensemble la marque touristique " destination Ardenne ". Elle rassemble aujourd’hui plus de 800 adhérents et la promotion commune du massif ardennais a permis d’attirer encore plus de visiteurs. Cette collaboration a même débouché en 2019 sur la publication d’un Guide du Routard de l’Ardenne. Si, jusqu’à présent, les actions mises en place concernaient principalement le secteur du tourisme, un nouveau portail de l’Ardenne transfrontalière vient de voir le jour. Avec infoardenne.com, il s’agit de proposer une vue d’ensemble de l’offre commune en matière économique, culturelle, événementielle ou encore en termes de consommation locale et de formation. Un site alimenté au départ de toutes les banques de données dont disposent Français et Belges. A côté de rubriques comme découvrir et visiter l’Ardenne, il y e na d’autres comme vivre et travailler en Ardenne, rencontrer des Ardennais, culture, etc. Et l’objectif de ce nouveau site web est certes d’attirer encore d’avantage de visiteurs mais pourquoi pas aussi de nouveaux habitants. Inciter à s’installer sur le territoire ardennais pour y vivre, y travailler, y investir, ou entreprendre ! https://www.infoardenne.com/