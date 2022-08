Info, sport, culture, divertissement… Découvrez les nouveautés de la rentrée à la RTBF

Il y a un parfum de rentrée dans l’air, y compris à la RTBF. Une rentrée synonyme comme toujours de nouveautés. Celles-ci ont été présentées ce jeudi lors d’une conférence de presse.

Au menu : du divertissement avec par exemple "The Voice Kids" ou "The Dancer", mais aussi de la culture, du sport, des séries et de l’info. A ce titre, RTBF Info se développera prochainement sur YouTube, tandis que Matin Première prendra ses quartiers en télé.

La matinale de La Première débarquera dès le 29 août sur La Trois, du lundi au vendredi de 6h à 9h. L’arrivée de Matin Première sur une chaîne du service public met de ce fait un terme à la diffusion du rendez-vous info sur la chaîne locale BX1. Elle implique également un démarrage plus tardif de Ouftivi sur La Trois, au profit d’une offre pour enfants étoffée sur Auvio.

"Cela faisait très longtemps que nous réfléchissions à mettre la matinale de La Première en télévision", explique l’administrateur-général de la RTBF, Jean-Paul Philippot. L’objectif était double : donner plus de visibilité à la matinale de La Première tout en renforçant l’offre d’information et créer un contenu encore plus adapté aux enfants, qui consomment de moins en moins de contenus linéaires.

La question du changement climat sera aussi centrale dans les mois à venir. Et ce au travers de formats "ludiques, pédagogiques et interactifs", souligne Jean-Paul Philippot interrogé dans le journal de 13h.