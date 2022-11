Influences croisées en droit et en chimie

Anne-Sophie Duwez est chimiste, professeure ordinaire à l’ULiège et directrice du laboratoire NanoChem (ULiège). En avril 2022, elle a obtenu un ERC Advanced Grant du Conseil Européen de la Recherche pour son projet ChemForce. Ce soutien lui permettra d’étudier la rupture et la reformation des liaisons chimiques de base pour comprendre la manière dont s’influencent les forces mécaniques et la chimie. Elle souhaite en effet développer l’utilisation de la spectroscopie de force sur molécule unique (SMFS) dans le domaine de la chimie, en palliant l’une des principales limitations de la technique au cours des 25 dernières années, à savoir l’impossibilité ou l’extrême difficulté de sonder la reformation des liaisons après leur rupture. Le but est d’obtenir une image détaillée de l’interaction entre les forces mécaniques et la chimie à l’échelle d’une molécule unique. Précisément, ce projet de recherche étudiera la stabilité mécanique des liaisons, en fonction de leur géométrie et de l’environnement, y compris le temps qu’elles peuvent résister à une force définie, et leur réversibilité. Il étudiera également la façon dont les forces mécaniques peuvent modifier la surface d’énergie libre des réactions chimiques.

