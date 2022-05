Inflation : votre bail est entré en vigueur en juin ? Le loyer pourra être augmenté de 8,3%

C’est l’une des conséquences de la forte inflation actuelle. Elle a grimpé en mai de 8,31% à 8,97%, atteignant son plus haut niveau depuis août 1982, lorsqu’elle s’élevait à 9,02%, a indiqué, ce lundi, Statbel, l’office national de statistiques. L’augmentation de l’inflation entraîne une progression de l’indice des prix à la consommation et de l’indice santé. L’indice santé sert, entre autres, au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales, mais aussi des loyers, comme le relève l’Echo, qui a calculé que la hausse de l’indice santé pourrait entraîner une indexation de certains loyers de 8,3%. L’indice santé qui était de 110,99 fin mai 2021 est en effet aujourd’hui, fin mai 2022, passé à 120,25. Cela représente une différence de 8,3%

Quels loyers peuvent-ils être indexés ?

Les loyers qui pourront être indexés en juin sont ceux des contrats de bail conclus en mai et entrés en vigueur en juin. Ainsi, pour un loyer de 1000 euros au moment de la signature en mai 2021, le propriétaire est en droit d’indexer le loyer à 1083,43 euros à partir de juin prochain. Un loyer de 800 euros inscrit dans un bail conclu en mai 2021 pourrait passer, lui, en juin 2022 à 866,74 euros.

Le calcul du loyer indexé se fait selon la formule suivante : le loyer de base multiplié par le nouvel indice santé (120,25 pour mai 2022), divisé par l’indice santé de départ (110,99 pour mai 2021). Les informations sont disponibles sur le site de Statbel.

Pour indexer un loyer, il y a des conditions. S’il existe un contrat écrit entre le propriétaire et le locataire et que ce contrat date d’avant le 28 février 1991, il faut que l’indexation ait été prévue par les deux parties. Pour un contrat écrit conclu entre le 28 février 1991 et le 31 mai 1997, l’indexation est autorisée. Pour un contrat écrit signé après le 31 mai 1997, l’indexation est autorisée sauf si le contrat l’exclut.

Si le contrat locatif est oral, l’indexation n’est pas autorisée.