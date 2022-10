Inflation : les caissières en première ligne face à la détresse des clients

L’inflation atteint un taux record, 12,27% en octobre, soit son plus haut niveau depuis juin 1975. Il suffit de faire un tour au magasin pour s’en rendre compte. Et derrière le tapis roulant, les caissières sont aux premières loges pour voir les réactions des clients face à ces prix en hausse.

Marie-Claire fait ce métier depuis 35 ans. Ces derniers mois, elle a vu la situation empirer :"vous avez très peu dans les caddies et vous voyez un chiffre heu… voilà, vous avez 10 articles, c’est 50 euros" constate la liégeoise qui regarde vers sa caisse : "avant, on disait tu n’as plus rien pour 100 francs, maintenant il n’y a plus rien pour 100 euros".

Produits blancs, réductions, bons de fidélité : tout est bon pour économiser quelques euros

Selon Test achat, un couple de 2 personnes paye 55 euros en plus par mois pour ses courses. Une hausse qui se confirme dans les rayons où les prix des produits de base ont bien augmenté. L’an dernier, ceux qui ont connu la plus forte hausse sont les spaghettis (+35%), le papier toilette, l’essuie-tout et les mouchoirs en papier (+33%), le beurre (+30%) et la moutarde (+36%). Pour faire face à cela, certains clients adaptent leurs comportements :"ils se tournent vers les produits blancs et nos produits carrefours qui sont moins chers. Ils achètent aussi les produits démarqués" nous confie Marie-Claire qui précise que les invendus distribués via l’application too good to go connaissent aussi un succès croissant.

Parfois, les clients s’étonnent, ils nous disent que c’est quand même cher

Le passage en caisse est de plus en plus redouté par certains clients et quelques-uns n’hésitent pas à le faire savoir à Marie-Claire : "ils ne le disent pas ouvertement, mais ils s’étonnent oui. Ils nous disent ouf c’est quand même cher". Le contexte mondial et notamment la crise énergétique n’arrangent rien :"les gens nous parlent beaucoup de l’énergie, ils viennent vraiment vider leur sac et ils nous parlent de leurs contrats, des inquiétudes face aux factures etc." explique la caissière qui reste à leur écoute et tente de leur remonter le moral :"j’essaye d’apporter un peu de sourire et puis le beau temps permet de faire passer la pilule, mais ça reste compliqué. Regardez le prix du pellet, on est passé de 4,50 euros à 12, voire bientôt 15 euros" dit Marie-Claire avant d’adresser un sourire à la cliente qui s’en va. Cette caissière et ses collègues sont compréhensifs, eux aussi font leurs courses et eux aussi voient le chiffre tout en bas du ticket gonfler.