Inflation : le Portugal supprime la TVA des biens alimentaires essentiels

Le gouvernement portugais a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour aider les ménages à faire face à la crise inflationniste, dont l’application d’une TVA à "taux zéro" sur un ensemble de biens alimentaires de première nécessité.

"Nous souhaitons que cette mesure se traduise par une réduction" et "une stabilité des prix", a indiqué le ministre des Finances, Fernando Medina, en précisant que des négociations en cours avec les secteurs de la production et de la distribution alimentaires devraient se conclure la semaine prochaine.

L’exécutif socialiste a également décidé d’augmenter les aides sociales aux familles les plus modestes, à hauteur de 30 euros mensuels et une aide de 15 euros par enfant. Cette mesure, qui concernera plus d’un million de familles, commencera à être versée à partir du mois d’avril, a précisé la ministre du Travail Ana Mendes Godinho.