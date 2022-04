Inflation galopante : pourquoi la Belgique fait-elle moins bien que ses voisins ?

En mars, l’indice des prix à la consommation a grimpé à plus de 8,3%. Une inflation qui atteint son niveau le plus élevé depuis mars 1983, durant laquelle elle s’élevait à 8,92%. Ce qui signifie que la vie coûte donc beaucoup plus cher que l’an dernier, à pareille époque. Ce n’est pas nouveau, cela fait des mois que l’on vole de records en records, mais ce qui étonne, c’est que chez nos voisins français par exemple, elle plafonne à 4,5%. Alors, pourquoi la Belgique dérape-t-elle ?

L’énergie au cœur du problème

Pour calculer cet indice des prix, on prend en compte des milliers de produits qui composent le "panier du consommateur", répartis en douze catégories. Trois d’entre elles sortent du lot et représentent plus de la moitié de l’indice. Il s’agit de l’alimentation, du logement (en ce compris l’énergie) et du transport. Or, tous sont impactés par les coûts de l’énergie.

D’accord, mais les prix du gaz ou du pétrole sont fixés sur les marchés internationaux et leurs variations se répercutent dans tous les pays, direz-vous. Certes, mais pas de la même manière puisque les Etats sont libres de fixer les taxes et accises, qui influencent fortement la facture finale. Les pompistes au Grand-Duché du Luxembourg en sont bien conscients.

De plus, le mix énergétique diffère d’un pays à l’autre. L’Allemagne dépend encore beaucoup du charbon alors que la France a misé sur le nucléaire pour produire l’électricité qui alimente également bien souvent le chauffage résidentiel.

Mais d’après Xavier Timmermans, économiste chez BNP Paribas Fortis, "le problème en Belgique est que le marché réagit de manière bien plus rapide que chez nos voisins. En cause : l’importance du prix de la matière première pour le gaz et le nombre élevé des contrats variables de manière générale. Ainsi, quand en quelques mois le consommateur belge a vu sa facture de gaz augmenter de 125%, l’Allemand n’a subi qu’une hausse de 40%. Pour l’électricité, cette hausse a été de 35% pour les ménages belges entre juin et décembre dernier alors que ce n’était que de 2% à peine en France."

A cela, il faut ajouter la structure même de l’économie belge, plus sensible aux fluctuations des prix car nous avons beaucoup d’entreprises énergivores. Et l’économiste d’ajouter que la taille de notre pays ne favorise pas non plus la concurrence entre fournisseurs d’énergie, comme c’est le cas chez nos voisins.

Aides en attente

Avec la crise actuelle, beaucoup de pays ont décidé de prendre des mesures de soutien aux consommateurs. C’est le cas chez nous mais la diminution de la TVA n’est applicable que depuis ce premier avril. L’impact ne se fera éventuellement ressentir que lors des prochaines publications de l’indice des prix, dans un mois. Par contre, pour reprendre l’exemple de l’Allemagne, la diminution des taxes a été décidée en octobre dernier, et a eu de l’effet.

Pour en revenir également à la France, il faut savoir que le pays pratique un blocage des prix, qui joue un rôle dans l’équation. D’ailleurs, nos voisins ont le taux d’inflation le plus faible d’Europe. En février (à l’heure d’écrire ces lignes, tous les pays n’ont pas encore communiqué leurs chiffres de mars), l’inflation atteignait 6,2% en moyenne en Europe. La Belgique se situe donc dans le ventre mou du peloton, mais son sort est bien plus enviable que celui de la plupart des pays de l’est. La palme revenant à l’Estonie qui approche des 15% d’inflation.

Des précédents ?

Si la Belgique n’avait plus connu pareils chiffres depuis près de 40 ans, ce n’est pourtant pas exceptionnel. D’après Adrien Mierop, Attaché Statistiques chez STATBEL, la Direction générale Statistique, c’était le cas lors des crises économiques des années 70 et 80, mais aussi de manière encore plus importante avant la Seconde Guerre Mondiale ou dans les années 20, quand l’inflation passait la barre des 20%. Heureusement, depuis lors la Belgique a mis en place un système d’indexation automatique des salaires et des diverses allocations. Il n’est pas calculé sur la base du même panier du consommateur mais bien sûr l’indice santé, qui retire de ce panier l’alcool, le tabac et le pétrole, et ne compense donc pas entièrement les effets de l’inflation.

Malgré cette hausse constante des prix, on est bien loin d’un emballement que l’on considère comme hyperinflation, situation connue ces dernières années par le Vénézuela. Le pays avait avoué en 2018 une inflation de 130.000% (il n’y a pas de faute de frappe), mais les spécialistes l’estimaient plutôt à dix fois ce chiffre !