Inflation : faut-il nationaliser l’énergie en Belgique ?

Face à l'inflation, faut-il dès lors nationaliser l’énergie ? Jean-Pierre Hansen estime qu’il ne faut pas forcément aller jusque-là. Mais il plaide pour une régulation forte du taux de croissance : "En Belgique l’électricité n’a jamais été nationalisée. Les sociétés étaient de droit privé mais elles étaient régulées… avec des méthodologies très claires et des instances bien précises qui régulaient leurs revenus. Avec l’objectif qu’elles puissent gagner suffisamment pour faire appel au marché des capitaux, y compris internationaux. Point. Pas moins mais pas plus. Et ça, c’est pas un système de nationalisation, c’est un système de régulation".

