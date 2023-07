Inflation, énergie, sécheresse... l’envolée du prix des fruits et légumes se fait sentir

Les prix des fruits et des légumes restent très élevés en cet été. Alors les clients sont-ils toujours au rendez-vous ou achètent-ils moins ? La situation pourrait-elle se prolonger ? Nous sommes allés prendre la température sur le marché de Watermael-Boitsfort en région bruxelloise.

Les maraîchers s’affairent comme d’habitude car malgré des prix qui s’envolent, les clients sont bien là pour acheter courgettes, aubergines, pêches ou autres fruits et légumes de saison. "On en achète, mais on n’achète pas plus que ce qu’on va manger", admet une consommatrice.

Il faut dire que les prix ont augmenté de 15 à 30%. Les vendeurs en parlent parfois avec leurs clients : "On a une clientèle assez fidèle et qui comprend les mécanismes du bio, qui sont assez au fait, explique Moustapha, maraîcher. Mais quand on nous pose la question, on est transparent pour dire qu’effectivement, il y a une augmentation, ça ne nous fait pas plaisir. En fait, on pense que quand il y a une augmentation, on s’enrichit mais absolument pas !"

Et parfois même, ils avancent des explications : "Tout ce qui vient de Provence, ils vivent une sécheresse aujourd’hui, rappelle Jean-Louis, un autre primeur. Donc tout est plus cher, puisqu’il faut arroser beaucoup maintenant. Sinon, il n’y a rien qui va tenir."