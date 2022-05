Inflation aux USA : Biden reçoit le patron de la Fed pour une rare entrevue

L'inflation est du pain bénit pour l'opposition républicaine, à quelques mois d'élections législatives qui risquent de coûter aux démocrates leur très mince majorité parlementaire.

Selon un sondage réalisé entre le 25 avril et le 1er mai par l'institut Pew Research, 70% des Américains estiment que l'inflation est un problème très important, une proportion bien plus importante que pour leurs autres sujets de préoccupation (coût de la santé, criminalité et violence par armes à feu). Cette enquête a été menée avant qu'une fusillade dans une école au Texas ne choque l'Amérique et ne relance le débat sur les armes à feu.

La Fed a assuré qu'elle ferait tout pour ramener l'inflation dans les clous. Elle a commencé à relever avec vigueur ses taux directeurs, et devrait continuer. Cela a pour effet de faire également grimper les taux demandés aux emprunteurs - entreprises et particuliers - par les banques commerciales. Cela tempère la demande et, in fine, les prix.