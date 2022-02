Inflation aujourd'hui, nouveaux impôts demain

Il y a un mot en ce moment qui est en train de remplacer à vive allure le mot Omicron: "inflation". Pas besoin de vous faire un dessin, cette fièvre inflationniste met une belle pression sur le gouvernement fédéral.

Le mot "inflation" est sur toutes les lèvres et malheureusement aussi sur toutes les factures, que ce soit la facture des particuliers ou des entreprises. Sur 12 mois, le prix du gaz a grimpé de 153%, le prix de l'électricité de 70%, du mazout de chauffage de 47% et sans oublier le diesel à la pompe qui se situe à 1.80 euro, un record historique !

Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, cette fièvre inflationniste met une belle pression sur le gouvernement fédéral. La Vivaldi est priée de trouver au plus vite une solution pour soulager en priorité les ménages. Mais mon rôle n'est pas de discuter la nécessité de soulager les ménages, surtout les plus faibles, les plus démunis, c'est juste de rappeler qu'en économie tout a un prix.

Hélas, triple hélas, l'économiste Philippe Ledent de ING le rappelait encore récemment dans un éditorial, l'Etat n'a pas d'argent propre, s'il nous aide, ce sera en creusant le déficit budgétaire. En écoutant ce que je viens de dire, certains auditeurs et auditrices pourraient se dire, mais "c'est faux, avec la hausse des prix du gaz, les recettes de l'Etat augmentent, ce qui justifierait qu'on puisse distribuer cet argent supplémentaire"...