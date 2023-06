Infirmiers, aides-soignants… : une dizaine de milliers de manifestants en colère ont défilé à Bruxelles

"Plus d’applaudissements, mais de l’action cette fois", "Nos soins sont au top, mais notre patience s’épuise", "Les soins tirent la sonnette d’alarme. Au secours, nous nous noyons", pouvait-on notamment lire sur les affiches portées par les manifestants. Ceux-ci souhaitent en effet "plus de collègues pour des soins de qualité". "Soignants en pénurie, au péril de vos vies", "soignants fatigués, patients en danger", justifiaient-ils. "Travaïe, ça suffit !", "Soins de santé en danger, des mains, du temps et de l’humain", "L’amour du métier ne paie pas ma facture", dénonçaient d’autres. Des acteurs des soins de santé, "qualifiés hier (lors de la crise du Covid, ndlr) de héros, aujourd’hui de 0", se demandaient "qui soignera les patients demain" et quel sera l’avenir de ces derniers. De nombreux slogans déploraient "des déclarations, des engagements, et, au bout du compte, rien que du vent". "Nous avons besoin de mains, pas de promesses qui ne sont jamais tenues", abondaient des manifestants, dont le métier est "formidable", et non "fort minable".