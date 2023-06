Infirmiers, aides-soignants... : des milliers de manifestants défilent en ce moment en front commun à Bruxelles

La manifestation devrait s'achever aux alentours de 13h à la Gare du Midi. Les secteurs de la santé et du bien être, déjà fragilisés avant même la pandémie de Covid-19, traversent actuellement une crise profonde : métiers trop épuisants (physiquement et psychologiquement), exigeants et peu considérés, ils ne parviennent plus à attirer des jeunes qui doivent pourtant se former des années durant pour y accéder. La pénurie de personnel n'affecte pas que les infirmiers, aides soignants et aides à domicile, mais aussi la qualité des soins proposés.