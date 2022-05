Infirmier : plus qu'un métier, une vocation

Être un homme dans ce métier

Être un homme plutôt qu'une femme peut surprendre, surtout chez les personnes âgées ; les femmes ont tendance à demander une infirmière mais Benjamin essaye toujours de trouver une solution : "Soit je tente de résoudre le problème en les redirigeant vers une autre équipe, soit je discute du souci et j'essaye d'apaiser les craintes des patients. On n'est pas là pour les observer mais bien pour les soigner et les aider à aller mieux. Une de mes patiente, âgée de 95 ans ne voulait absolument pas d'un homme... Et maintenant, elle ne peut plus se passer de moi !" ajoute-t-il avec un sourire dans la voix.

Empathie, résilience, passion, des ingrédients essentiel pour exercer ce métier et Benjamin l'a bien compris.

MERCI à Benjamin Sarrazin et aux plus de 150 000 infirmières et infirmières en Belgique qui se donnent sans compter et ce, malgré les difficultés de ce métier encore trop peu reconnu et qui est sans aucun doute le plus beau métier du monde.

